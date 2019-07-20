被封為「國民女神」的韓職樂天巨人啦啦隊安芝儇來台，為Lamigo桃猿以韓國作為主題的「辣年糕趴」開球，安芝儇除了精緻臉蛋外，擁有170公分身高以及纖細身材，細白逆天長腿更是吸睛，還被譽為是啦啦隊的「最強外掛」，今日首次來台為桃猿開出精采好球。

有「亞洲最強啦啦隊女神」之稱的樂天巨人啦啦隊長朴騏良，繼去年受桃猿球團邀約來台開球後，今年再次來台，並攜手安芝儇以及LOTTE GIRLS造訪桃園球場。安芝儇擔任開球嘉賓，站上投手丘後逆天長腿令人目不轉睛，同時開出漂亮的一球，精準丟進擔任捕手的王溢正手套中，並開心接受全場球迷喝采。

除此之外，賽前朴騏良、安芝儇、趙云涇、李多詠等4位韓職啦啦隊美女成員，與LamiGirls一起跳開場舞大秀舞技，比賽中也會帶來正韓風的加油方式。而明天桃猿「辣年糕趴」更會邀請到「韓國國民打者」李承燁前來開球，勢必又會在桃園球場颳起一陣韓風！

韓國啦啦隊成員與LamiGirls一起跳開場舞大秀舞技。（桃猿提供）

(中時電子報)