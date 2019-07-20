嘉義牧場工人 20日不慎掉落牧草粉碎車被絞成肉醬慘死 19:112019/07/20 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有一名牧場工人，不慎掉落牧草粉碎車，全身被輾為肉醬，當場死亡。（嘉義縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣六腳鄉魚寮村一間牧場的71歲男性工人，今日下午5時12分不慎掉落牧草粉碎車，整個人全身被輾為肉醬，當場死亡，警方抵達現場該患者已明顯死亡，全案由朴子分局釐清調查中。 (中時 ) #牧草 #死亡 #工人 #肉醬 #牧場 也許您會感興趣 推薦閱讀 母載女遊東引摔車亡 27年來首件死亡車禍 08:362019/07/16 社會 工人跌落鷹架骨盆骨折 媽祖醫院搶救撿回1命 17:412019/07/16 生活 美F117現身死亡谷 神秘塗裝或模擬殲20蘇57 20:262019/07/16 軍事 櫃台妹幫拍全家照 近照一看網笑爆 10:472019/07/18 日常 林口工人施工不慎墜落 頭部重創命危 16:442019/07/18 社會 NBA》無妄之災！雷霆高層收死亡威脅 10:072019/07/19 體育 京阿尼縱火案死傷慘重 兩大主因要人命 16:192019/07/19 國際 偏鄉自來水工程動工 居民開心 18:372019/07/19 社會 車禍自撞多暗夜 自撞死亡占總死亡數16.9％ 18:442019/07/19 社會 找不到工人？ 麻豆文旦採收同盟平台開放登記 19:392019/07/19 生活 社會熱門新聞 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 嘉義牧場工人 20日不慎掉落牧草粉碎車被絞成肉醬慘死 - 社會 - 中時 「國旗比基尼」正妹露深溝登玉山 網讚：山美更見美 - 社會 2線3星警官偷腥 人妻羞認「2小時3發」 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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