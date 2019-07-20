段慧琳 (Windy)主持民視行腳節目《Go Go Taiwan》，她因熱愛騎單車、玩鐵人三項累積一票死忠粉絲，還被封為「外景女鐵人」，這次受到日本札幌電視台邀約，以「北海道單車主義」主題為特別企劃赴日拍攝，除了釧路、網走等觀眾熟悉的城市之外，製作單位特別安排她造訪許多人煙罕至的秘境，甚至沿著綿長的「北太平洋海濱線」騎行，途經溼原、峭壁、岬灣、無人島，一路前往日本國土最東邊的「納沙布岬」。

Windy笑說：「踏上極東點的那一刻，有種迎向天涯海角的感動，風景美到錯覺以為是夢境。」她也忍不住幽默搞笑，「在這裡，什麼都是日本最東，別具意義，連最東的洗手間，我也有進去朝聖一下。」為了「北海道單車主義」外景的感動與開心，她這次出國「手提行李」是自己價格不斐近20萬的全新台灣製「DIZO」單車。

Windy坦言，考慮3天3夜外加失眠，才決定帶去這次外景，因為騎自己的車子比較熟悉，能完美介紹日本「極東點」給觀眾，她透露，「第一次帶自己的超貴新單車出國，有點緊張，沿途小心翼翼很怕碰撞，在海關也千交代萬交代不能撞到。」而日本製作方非常貼心，特別聘請兩位專業技師全程相隨，讓她覺得好像享受到巨星般的待遇，她笑說：「全身上下沒名牌沒關係，但是專業車衣車褲鞋子件件近萬，為了專業比賽還砸錢買了好幾件，單車零組件也是花好幾萬組裝。」

不止騎單車的部分有選手級待遇，Windy到常呂町體驗冰上運動「冰壺」時，她的日本藝人好友伊藤沙菜也前來擔任地陪，甚至請到日本前冬季奧運國手三村容子 (現名白畑容子) 跨刀擔任指導教練，讓Windy直呼，「我覺得自己根本是北海道的VIP，受寵若驚。」只是即便有奧運選手教學，首次體驗冰壺的Windy和伊藤仍頻頻在冰上滑倒、爬行，現場笑料百出。

(中時 )