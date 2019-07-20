新北市許姓男子今天在貢寮區龍洞跳水時，不慎遭受後方跳水的民眾誤判落水點，直接重擊頭部。海巡與消防據報，駕駛救生艇前往接駁上岸，將疑似腦震盪的許男送醫治療。

男子獲救送醫。（中央社）

海岸巡防署第二岸巡隊今天表示，下午接近1時接獲新北市府消防局貢寮消防分隊通報，新北市龍洞跳水平臺，有一名民眾受傷疑似有腦震盪。第二（北基）巡防區指揮部立即通報龍洞安檢所前往救援。

第二岸巡隊表示，因天氣炎熱，許姓民眾從鶯歌帶著家人出遊，至龍洞跳水平臺跳水。現場跳水民眾很多，許姓民眾跳水後，另一名民眾緊接跳下。

岸巡隊說，不料，後面接著跳的民眾誤判落點，直接重擊許姓民眾頭部，造成許男頭暈與吃水。家人立即請求協助。

龍洞安檢所接獲通報後，立即派員至跳水平臺查看，並與貢寮消防分隊及紅十字水上安全工作大隊，一同駕駛救生艇前往接駁傷患上岸，後續由貢寮消防分隊將傷者送往基隆長庚醫院救治。

第二岸巡隊表示，假日戲水民眾眾多，進行水域遊憩活動務必先行評估現場安全情況，並注意自身安全，才能夠開開心心出門，平平安安回家。

(中時電子報)