香煎雞腿排外皮酥脆，一口咬下滿滿肉汁，是店內人氣餐點。（李依璇攝）

一進入店裡就可看到櫃檯旁的海鮮養殖區，活鮑魚和波士頓龍蝦，新鮮度看得到。（李依璇攝）

香川鐵板燒位於基隆火車站附近，隱蔽在小巷間，但一進入店裡就可看到櫃檯旁的海鮮養殖區，活鮑魚和波士頓龍蝦，新鮮度看得到。老闆在鐵板區以俐落身手翻炒食，一邊料理還會一邊解說關於食材的知識，讓顧客享受一場視覺與味覺同時被滿足的桌邊秀。

基隆市號稱美食之都，不乏各式鐵板燒料理，但香川主打高品質食材、舒適用餐環境，開店至今3年，已在當地打響名號，食材講究從前菜就可看出。第一道前菜為蒸蛋料理，配上生鮮級干貝與魚子醬，大手筆食材誠意十足。每一道菜看下來，可發覺店家都會嘗試用各種配菜去抵銷原本肉品先天可能油花多，容易膩口的口感。

香川老闆吳易霖今年31歲，高中就開始學習中餐，挑選食材親力親為，菲力牛肉油花分布均勻，連海鮮都是每天凌晨2點親自取崁仔頂拿貨，新鮮度經得起考驗，生意步上軌道後，現在連太太也夫唱婦隨在店內幫忙。

老闆娘說，先生只要看到廚房或煎台有一滴水就會生氣 ，牛肉離開冰箱也絕對不能超過半小時，笑稱「他愛牛肉勝過老婆」。

香川主廚套餐每份650元，從開胃菜到甜品共有7道餐點，在基隆屬於少見的高價位鐵板燒，但老闆娘也分享剛開業時，曾有客人整團進來，看見菜單太貴當場走掉，但老闆堅持不降價，提供整條現煎吳仔魚、小卷。老闆娘說，開業至今從未調價 沒有降價也沒有變貴，只有份量越給越多，堅持品質口碑。

(中時 )