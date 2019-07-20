台灣「羽球一哥」周天成今天在印尼羽球公開賽，與世界排名18的華裔泰國20歲小將王高倫（Kantaphon Wangcharoen）爭奪男單決賽門票，首局小天發揮經驗優勢，擋下王高倫的積極搶攻，力戰23分鐘以21比19拔得頭籌，可惜第2局以18比21讓出，使比賽進入決勝第3局。

周天成今年在世界羽聯（BWF）巡迴賽尚未打入過決賽，這次在等級僅次於年終賽的超級1000系列印尼站力拚冠軍戰門票，對上來勢洶洶的王高倫。儘管過去3次對戰小天大獲全勝，但王高倫在前排短兵相接時，常能用極快拍速搶分，一開賽就和周天成纏鬥。小天扣殺出界且挑戰失敗，也讓他在技術暫停以10比11落後。

技術暫停後小天連拿兩分，回到拉鋸局面，15平後他先以斜線躍殺得分，再以假動作反拍手腕突勾，打出1記過網斜吊致勝球，並趁洞燭機先接發直接得分，以20比17先逼出局點。隨後王高倫雖救回兩分，但小天連擋兩記殺球，讓對手第3擊打出界外，仍漂亮拿下首局。

(中時電子報)