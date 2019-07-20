國平重劃區因為要打造遊艇碼頭，不少建案打著景觀訴求銷售房屋，帶動房地產交易熱絡。（富立建設公司提供）

台南市安平區國平重劃區2年前被政府規畫為遊艇碼頭，不少建商打著俯瞰遊艇港風光推銷附近建案，多數以中、小坪數的住宅大樓為主，有建商大膽以大坪數度假豪宅挑戰市場，吸引不少企業主進場，剛完工預購已達5成。

國平重劃區臨近安平商港，台南市2年前規畫打造一座全台最大遊艇碼頭，帶動附近房地產價格，不少建案都打著遊艇港風光銷售住宅大樓，大多數都以中小坪數為主，吸引一般民眾購屋。但因為遊艇碼頭的工程卡在環差評估，工期持續延宕，讓房地產又出現變數。

最近有業者大膽挑戰高價房地產市場，推出每戶上百坪的高級住宅大樓，主打度假、休閒風格，價格在2000多萬至4000多萬，鎖定企業主與高階主管族群，買氣不減，總共184戶已成交5成。

因為大樓位在海景第一排，這家老牌的台南知名建築企業，找來風水師詹惟中舉辦座談會，以地理風水角度說明靠海大樓的優勢，連大樓的建築總監陳聰徒也來聽講。

國平重劃區附近有漁光島、安平產業聚落，鄰近的健康路也是市區主要幹道，又有遊艇碼頭進駐，成為新的居住聚落，近期建案百家爭鳴，每棟大樓都以海港景觀作主要訴求。

(中時 )