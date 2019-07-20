眾星友幫張小燕暖壽。取自臉書

眾星友幫張小燕暖壽。取自臉書

「綜藝教母」張小燕8月11日過71歲生日，好友張清芳日前號召一群姊妹們替她暖壽，包含葉璦菱、方芳芳、李明依及舒淇、楊謹華等，大家歡唱〈生日快樂〉歌，更有黃梅調版本。張小燕戲稱自己是「飯局妹」，讓好友們會心一笑，並感性說：「這1年跟各方好友吃飯成了重要的事，以前忙家事、錄影，很少有機會跟朋友聚餐，放下化妝箱，拿起筷子，樂趣也多多。」

張小燕在切蛋糕前分享說：「我們生長在寶島70年沒有戰爭，我們要惜福、要感恩，不管誰當總統，我還是跟你們吃飯對不對？身體健康最重要，身體不健康不能出來吃飯，大家喝酒要有節制。」她也幽默自封「飯局妹」，「去年我過了70歲，我不求子孫滿堂，我求能夠常常好友相聚，這1年本人『飯局妹』還蠻精彩的；飯局妹的成立，要謝謝各位朋友，這1年來我自己覺得，以前在電視上娛樂大家，我不太知道我怎麼讓自己開心，但我發現好朋友真的很重要 ，女人雖然有男人、有孩子，但最後朋友真的很重要。」

張小燕不忘笑說，當飯局妹也是要有條件的，「不要多問有哪些人；人家邀你，要趕快回『可以』或『不可以』；然後來的時候自己來，走的時候自己走，不要麻煩別人；吃飯的時候不要講錯話，該講的講，不該講的不要講」。

這次暖壽生日宴因張清芳是召集人，方芳芳才有機會和張小燕交流，她第一次參加，與葉璦菱、王偉忠的太太等7個好友合送圍巾和Gucci眼鏡給張小燕，「張清芳是大家的精神支柱，她精力充沛，大家都很愛她；小燕姊是個很有智慧的女人，值得學習的榜樣，我也告訴其他女朋友，我們也要做個討人喜歡又懂事的飯局妹」。

黃子佼被問到是否會幫師父張小燕特別慶祝？他今笑回，「老實說，每年都是很簡單吃個飯，因為我們已經相處30年了，其實沒有那種大過、特過生日習慣，平常也都常吃飯、互送禮物，大概都是這個狀態。」

左圖為舒淇，右圖為張小燕收到屈中恆老婆Vicky送的耳環。

好友們開心聚餐。

楊謹華第一次參加張小燕生日會。

(中時 )