中央對高雄719豪雨態度詭譎，市長韓國瑜20日面對媒體問及時強調，行政院的態度很奇怪，從院長到內政部長都在指責高雄，忽視台南、屏東同樣下大雨，眼睛只看著高雄是什麼意思？韓也為民請命，呼籲中央應將補助比照去年823水災，加發每戶受災戶新台幣2萬元補助。

高雄719豪雨比去年823水災下得又急又大，積淹水處雖水退的迅速，仍有苓雅區大樓地下室遭大水淹進，韓國瑜下午親自到場勘災，韓穿著雨鞋走進地下室涉水了解淹水程度、汽機車災損情況；韓在過程中也2度用雙手捧起水聞水的味道，憂心是否有遭其他汙染等。

韓受訪指出，「極端氣候下，我擔心會有豪大雨造成災難，果真，豪大雨超過去年823時雨量，所以我們開始挖溝渠，清下水道，從今年3月開始，這次280處淹水點，水能夠迅速退去，就是這幾個月的努力已經產生效果，希望未來繼續做，我們一定要讓高雄幾十年的痛苦能徹底解決。」

韓國瑜進一步提到，水利專家李鴻源曾說過若要將高雄淹水徹底解決，需要2年時間，而且需要非常多的錢，但高雄不可能等２年，所以現在能做多少算多少。韓也認為，地下室淹水會造成人民財產汽車摩托車等重大損失，一定要掌握原因，未來遇到極端氣候，要避免地下室再淹水，並交代水利局長建立SOP，通令全高雄大樓、大廈將來比照標準辦理。

另媒體追問行政院副院長陳其邁搶先視察災情及中央抨擊高雄等情事，韓再度槓上中央，明明台南、屏東也都有災情，為何只指責高雄。韓說，難道台南、屏東都沒有積淹水嗎？若行政院真的關心高雄，指去年所有50公分以上的市內淹水，高市府補助1萬5000元，行政院再加發2萬元，那這次行政院能不能比照去年。

韓說，既然高雄淹水這麼嚴重的話，雨下這麼大，能不能加發2萬元給這些受災戶？「我們不要特權，行政院加發2萬元，加上高市府的1萬5000元，每個受災戶可以得到3萬5000元的補助，我覺得這是高雄向中央提出應該有的一個拜託跟請求。」

(中時 )