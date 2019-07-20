韓坐鎮防災到結束 為幫高雄僅出席飯局17分鐘致意

高雄市長韓國瑜19日在防災應變中心坐鎮後，晚間出席全國廚藝展飯局挨轟，韓今指出，全程只待了17分鐘，喝了一杯水謝謝大家就離開；韓強調，全國餐飲界、工會理事長們來高雄開會，他以市長身分歡迎，希望大家都能一起來幫高雄，這不是在那裡吃香喝辣的享受，盼大家能正面看待。

韓國瑜指出，全國餐飲工會廚藝展今年由高雄餐飲工會主辦，全台灣餐飲界的理事長們都來到高雄，好幾個月以前就計畫了，有幾十萬人從事餐飲業，今年選擇在高雄，高雄本來就很歡迎，「所以我去了大概就17分鐘，跟大家講完話，歡迎大家，喝了一杯白開水就離開。」

韓表示，高雄在重點發展觀光旅遊，若他沒去，全台灣所有餐飲界的理事長都會罵，為什麼高雄不重視餐飲業界？「所以我們做什麼事情，希望大家能正面來看，並不是在那裡吃香喝辣的享受。」

勞工局澄清指出，市長日前已獲主辦方邀請，並指示勞工局提供會議資料與談話參考，足以見得該行程屬正式「公務」行程，非私人娛樂性質行程。

原已排定6點出席致意，因當天豪雨釀災，市府緊急開設二級防災應變中心，市長在會議結束後，雖該行程己延誤1小時，仍依約前往致意，市長以防災會議為優先且首重，再來處理公務行程，未影響防救災工作進行，是重視市民的做法。

(中時 )