高雄暴雨積水3小時迅退 黑韓幸災樂禍挨批

高雄面臨大雨侵襲，市府團隊嚴陣以待、積極應對救災，但網路上卻有人幸災樂禍，巴不得要看高雄淹水，桃園市議員詹江村上政論節目，痛批這些黑韓根本是把他們的快樂，建築在高雄人的痛苦上。

(旺報 )