詹江村痛批韓黑 對高雄新災樂禍 20:042019/07/20 旺報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄暴雨積水3小時迅退 黑韓幸災樂禍挨批 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄暴雨積水3小時迅退 黑韓幸災樂禍挨批 高雄面臨大雨侵襲，市府團隊嚴陣以待、積極應對救災，但網路上卻有人幸災樂禍，巴不得要看高雄淹水，桃園市議員詹江村上政論節目，痛批這些黑韓根本是把他們的快樂，建築在高雄人的痛苦上。 (旺報 ) #詹江村 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 04:092019/07/16 焦點新聞 揭韓國瑜初選勝出最大功臣 介文汲：逃不掉的天命 15:262019/07/16 政治 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 11:002019/07/17 政治 韓國瑜何必擔心「紅色恐慌」 04:092019/07/18 論壇廣場 韓國瑜要兼顧4個平衡 04:092019/07/18 論壇廣場 韓國瑜2.0版愛拚才會贏 04:102019/07/18 時論廣場 最新民調 韓領先蔡柯達12個百分點 10:312019/07/19 政治 假藉外媒打擊敵人 網揭黑韓套路！ 13:392019/07/19 政治 高雄淹大水 韓國瑜20日台中感恩之旅延期 20:532019/07/19 政治 社論－超越藍綠 韓國瑜莫忘初心 04:102019/07/20 時論廣場 政治熱門新聞 郭台銘會參戰2020？名嘴爆郭在等這兩件事 - 政治 徐國勇批韓防災懈怠 李四川怒反擊 - 政治 蘇貞昌酸韓被嗆 良心被選舉吃了 - 政治 高雄淹水 王浩宇竟幫韓國瑜說話 - 政治 猛嗆不要臉、菜包、草包後 柯P網路聲量創近半年新高 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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