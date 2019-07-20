台北市長柯文哲連日撿到槍砲火四射，除了直言他蠻怨恨小英，還大嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」，還感嘆台灣今天只有「草包」跟「菜包」可以選擇，實在真糟糕。這些驚人之語，也讓柯文哲的網路聲量創近半年新高！

過去這一個月，韓國瑜仍是聲量最高的政治人物，其次是蔡英文、郭台銘第3，柯文哲居第4。但從《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢發現，柯文哲的聲量曲線從國民黨初選結束後一路往上升，當18日他罵出「不要臉」後聲量逾6萬，甚至超過其他3人，不過跟他過去稱霸網路的局勢相比，還是有段差距。

從聲量趨勢來看，近半年跟柯P有關的聲量共3096133筆，他半年的聲量高峰，就是18日柯大罵蘇貞昌不要臉後，當天達61853筆聲量。第2高則是柯17日說出「我心裡蠻怨恨小英，她好好幹，就不會搞出那麼多問題了，我們就沒選不選的困擾。」柯P順便嗆了高雄市長韓國瑜「不耐打」等，當天聲量達47678筆。

柯P最近猛開砲真的對他有加分嗎？從該大數據的網路好感度來看，這一星期蘇貞昌和柯P的網路好感度差異不大，蘇貞昌的負面聲量有35.61%，但仍高於柯文哲的34.80%。柯的聲量來源有48.48%都在討論區，包括PTT八卦版，及年輕學生愛用的Dcard，可見議題確實擴散了。

(中時電子報)