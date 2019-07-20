台中市長盧秀燕（右）20日歡迎世界不動產聯盟會長Mr.Moussa與全球不動產業者來台中投資，（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左三起）與前台中市長胡志強20日與龍寶建設董事長張麗莉（左一起）、世界不動產聯盟會長Mr.Moussa交流，為台中拚經濟、接軌國際。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左三起）與前台中市長胡志強20日與龍寶建設董事長張麗莉、世界不動產聯盟會長Mr.Moussa（左一）交流，胡志強幽默致詞，全場笑聲不斷。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕、前台中市長胡志強20日晚間與世界不動產聯盟FIABC會長Mr.Moussa等人相見歡，台中市2005、2013年主辦「第6屆亞太不動產年會」、「世界不動產聯合會年會」，過程中由胡志強帶頭參與奔走，成功讓台中站上國際舞台，盧秀燕表示，台中位於台灣中心，天氣好，投資環境佳，爭取台中接軌國際的機會，拚經濟也讓世界見證台灣建築美學。

盧秀燕全程以英文致詞表示，「世界不動產聯合會世界年會」被視為全球不動產業界產、官及學界交流最重要的場合，近年低碳、永續及綠能建築蔚為主流，台灣在綠色建築和節能減碳，已有不少成功建築，總計已奪下20座首獎、29座銀獎的榮耀，希望能吸引外資來台中投資，台中是拚經濟的活力城市。

胡志強與Mr.Moussa再度於台中晤面，胡幽默的表示，他是前任台中市長，現任台中市長盧秀燕也出席，台中市長一屆比一屆做的更好，兩位市長熱烈歡迎，Mr.Moussa還高興的送胸章送給胡志強，表達「麻吉」好感情。

龍寶建設董事長張麗莉推動2005、2013年台中市辦「第6屆亞太不動產年會」、「世界不動產聯合會」，她強調，讓來自世界各地建築和不動產業界感受台中的文化、經濟、建設等發展，讓國際友人深刻感受到台中好客的精神。

地政局長吳存金表示，FIABC在全球42個國家設有分會，並有超過100個專業組織、60個學術機構及3500 位不動產業者、專業人士參與，是一個結合全球200萬名不動產專業人士的國際性組織，全球規模最大國際性不動產民間團體。

台中市透過「市地重畫」及「區段徵收」等土地開發方式進行市政建設，挹注市庫收入，穩定都市財政經驗，值得城市經營者所參考，世界不動產聯盟成員專程來台，除了開發國外來台中投資的機會，也讓全世界見證台灣建築美學。

(中時 )