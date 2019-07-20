傳楊受成出馬致電給市長，拜託對方幫任達華找最好的醫生團隊治療。（圖／達志影像）

英皇娛樂發布聲明。（圖／翻攝自香港英皇娛樂官微微博）

港星任達華今(20日)在廣東遇刺，嫌犯第一時間被警方逮捕，任達華送醫後，稍早好消息傳來，助理透露任達華手術圓滿完成，目前正在等退麻醉，而港媒報導，原先網上傳出任達華在微信群組內求助找醫院，他所屬的英皇娛樂集團主席楊受成親自致電給市長危偉漢請託，拜託他替任達華找到最好醫療團隊，使任達華順利獲得治療。

任達華今在廣東中山被不明人士刺傷，傍晚所屬英皇娛樂再次發布聲明，透露：「華哥已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，幸好沒傷及重要器官。現仍在手術室進行受刀傷及的右手四隻手指的處理。為確保華哥的私隱及安全，公司得到醫院合作嚴謹看守華哥所在之樓層。」

據知任達華主要傷及兩處，一是腹部，二是右手四指被劃傷，英皇娛樂聲明中強調會對嫌犯追究到底，同時也感謝中山市政府及中山開發區醫院對任達華的照顧。據《東網》報導，任達華這回遇襲，引來英皇老闆楊受成親自出動，第一時間致電給中山市市長危偉漢，請他幫忙任達華找醫院救治，至於是否送回香港治療？任達華助理回應要等華哥麻醉退後，醫院確認放行，才會考慮出院回港。

而任達華遭刺案曝光後，網上流言滿天飛，還有人稱任達華當下身邊無工作人員陪伴，對此，英皇也澄清：「本公司一直有工作人員貼身跟隨華哥，照顧及協助一切所需，亦會按時發放最新消息讓各位安心，祝華哥早日康復，多謝各界關心。」

(中時電子報)