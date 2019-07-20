內政部長徐國勇20日一早在臉書抨擊高雄市長韓國瑜因應19日強降雨動作太慢、怠忽市政，高市副市長李四川20日駁斥徐國勇指稱「高市下午2點就傳出淹水災情」是「亂講」。李四川也強調，韓國瑜未出席第二次工作會議有兩個原因，一為災害應變中心已降為三級，另一為市府講求分工，治水的部分是他的專業。

韓國瑜20日下午前往苓雅區地下室淹水的大樓勘災時也強調，19日下午災害應變中心「二級開設」後他就隨即就進駐。照理說，二級開設由副市長主持即可，但他臨時取消七賢抽水站的視察行程，直接進駐。

李四川表示，20日上午雨勢趨緩，災害應變中心已降為「三級開設」，他前一晚特地向市長請求主持，同時要求各局處首長一同出席，目的在聚焦清淤、排水的專業，找出因應極端既後、檢討改善的空間。

李四川認為，市府講求分工及效率，災後勘查苓雅區地下室淹水大樓、三民區寶珠溝護岸工程、仁武區曹公新圳溢堤等地，非韓國瑜刻意缺席，而是重視治水工程專業，以解決問題為要。

(中時 )