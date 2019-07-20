水利局擷取中央氣象局「最大時雨量」統計資料，可見19日下午高雄12個行政區受到強降雨襲擊。（高市府水利局提供）

719強降雨轟炸高雄市，12個行政區最大時雨量超過90mm，其中仁武、楠梓、彌陀、林園、梓官五個地區最大時雨量更是破百。去年823水災飽受淹水之苦的岡山、林園、鳥松等地在市府數月來馬不停蹄施作排水應變工程之下，不僅淹水狀況減輕，退水速度更是加快，直接反映清淤工程之效。

水利局強調，每次降雨強度、位置及型態都不盡相同，但60分鐘內下降下60mm的雨量就超過箱涵負荷、準備要淹水。719強降雨加上大潮，直接考驗、反應高市府治水成效。

雖然據中央氣象局表示、岡山區時雨量計於19日當天故障，但鄰近彌陀、梓官地區最大時雨量均破百，可見岡山當時雨勢也不小。岡山地區19日下午的積水通報僅4件，僅台19甲線高速公路涵洞傳出積水而已。執得一提的是，水利局去年以應急的方式、將田厝排水護岸加高，可多容納數十公分的水位，這讓去年823淹水一層樓高、耗時一天半才退水的潭底社區，19日幾乎沒有嚴重淹水災情傳出。

「最讓我們驚訝的是林園，暴雨過後竟然沒嚴重淹水。」水利局表示，林園汕尾區過去逢雨必淹，歷經市府3月以來的整治工程後，面對與去年823相同的108mm驚人時雨量，積水僅至成人小腿肚高，一至兩小時內便退光。截至20日下午，僅剩少數低窪地區積水未退。

近來社會關注的鳥松區神農路段，雖然清淤工程尚未完成，只初步進行箱涵沙包截流、清淤、臨時溢流便道開挖三種應變工程，卻也在719展現成效。水利局強調，神農路過往箱涵淤泥阻塞嚴重，只要逢大雨必淹、一淹至少三小時才退水。但昨日強降雨後，積水不到30公分，5分鐘內就退水完畢。

(中時 )