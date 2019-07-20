讀賣巨人再戰廣島鯉魚，旅日台將陽岱鋼不但獲得可貴的先發機會，還打滿全場沒被替換，不過可惜手感不佳，5打席都沒敲出安打，更吞下了3次三振。巨人最終以2比4吞下3連敗，雖然陽岱鋼打擊沒表現，不過守備仍是上演精采美技，是讓人安心的外野手。

陽岱鋼擔任先發第五棒、右外野手，首打席遭到3球三振後，第3局亀井善行敲出陽春炮先馳得點，坂本勇人與丸佳浩接連敲安，岡本和真再獲保送形成滿壘，2人出局的情況下，陽岱鋼可惜無法把握機會，第一顆球出棒敲成滾地球出局，終止巨人隊攻勢。

而第5局巨人由岡本和真敲安再追加1分，無人出局一、二壘有人時，陽岱鋼纏鬥8球最終站著不動遭到三振。接著若林晃弘敲安又一次攻佔滿壘，這次則是洋將比拉努耶瓦(Christian Villanueva)三振、小林誠司滾地球，無緣再追加分數。

巨人2次錯過滿壘得分機會後，廣島鯉魚靠著洋炮包提斯塔(Xavier Batista)雙響炮逆轉，個人包辦4分打點，最終廣島就以4比2逆轉巨人軍，賞給巨人3連敗。

而本場比賽陽岱鋼手感不佳，5打數無安打更吞下3次三振，打擊率掉至3成02，不過多次拿下外野金手套的陽岱鋼，第7局也上演美技守備，會澤翼敲出右外野深遠飛球，陽岱鋼快步追向邊線後，帥氣滑接可能形成長打的飛球，讓打者一臉扼腕。

(中時電子報)