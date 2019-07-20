彰化縣王功漁火節周末兩天熱鬧登場，從白天到夜晚都有豐富活動，讓遊客感受不同的漁村風情，尤其是首度結合在地商家開闢的百米烤蚵廊道，吸引大批遊客報名駐足，大啖鮮嫩的珍珠蚵。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右)體驗童玩區童玩。(謝瓊雲攝)

王功漁港王功夕照名列彰化八景，本周末配合漁火節系列活動，夜間燈景布置美輪美奐。（謝瓊雲攝）

王功漁港夜間燈景十分迷人。（謝瓊雲攝）

王功漁港夜間燈景十分迷人。（謝瓊雲攝）

王功漁港夜間燈景十分迷人。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府舉辦的王功漁火節，20至21日一連兩天登場，今年除了夜間海洋音樂會和煙火秀，白天也熱鬧滾滾，彰化縣長王惠美說，歡迎全國鄉親來王功戲水踏浪、賞王功夕照品嘗珍珠蚵，還可體驗童玩和海牛文化，從白天到夜晚，盡享王功不同風情。

白天的「祈福嘉年華」由眾神聚王功拉開序幕，彰化12家媽祖宮廟神尊齊聚王功福海宮祈福，果然天氣晴朗微陰還有陣陣海風吹拂。現場蚵藝DIY體驗活動、祈福儀式、文化特產市集及精彩舞台表演、百米烤蚵廊道、千坪童玩區等活動，大小朋友大啖美食、盡情玩樂，從海邊玩到市區，宛如仲夏嘉年華。

夜間的海洋音樂會演唱陣容卡司堅強，邀請到花漾美男歌手畢書盡、城市創作女聲吳汶芳、草屯囝仔、《聲林之王》饒舌皇后馮玟璇、及女版動力火車美聲團體ASA樂團等參與，一連兩晚由眾多超人氣演藝明星輪番上陣，讓遊客嗨翻王功，打造中台灣最熱情的海洋音樂盛宴。

王惠美表示，王功漁火節今年已經是第15年，縣府特別與在地商家結合、促進消費與觀光經濟，舉辦免費的百米烤蚵廊道，希望將人潮吸引到市區，創造買氣。除了王功漁港的音樂會、煙火秀將活動帶入高潮，整個漁港的夜間燈景、還有戲水區和親子童玩區，結合國際海牛文化節，推廣王功在地特有的海牛文化，歡迎鄉親搭乘海牛蚵車到潮間帶的蚵棚下，品嘗鮮嫩珍珠蚵。

(中時 )