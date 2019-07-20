與長者互動。

關聰演唱〈楚留香〉。

養老院社工頒發感謝奬給理事長康凱（左）及秘書長曹雨婷。中華演藝總工會提供

康凱率藝人們做公益。

曹雨婷（左）和康凱與長者互動。

中華演藝總工會理事長康凱、秘書長曹雨婷不畏酷暑，日前帶著港星關聰及藝人康雅嵐、劉明珠等連跑2家位於台南的安養中心愛心獻唱。

身高190公分的關聰，被安養院的老人們誤以為是籃球國手，康雅嵐和劉明珠使出渾身解數賣力又唱又跳，逗得老人們開心不已，康凱和曹雨婷發揮愛心和老人家們合唱、親手餵長者們吃飯，大家都發揮愛心，獻身公益。

康凱表示，演藝人員都很願意回饋社會，所以工會舉辦多次公益活動，他們非常樂意參與。曹雨婷長期關注社會老人議題，希望到安養院表達關懷之意；經常參加公益的關聰，常被老人們當成是籃球國手，等他一開口唱〈楚留香〉，就想起關聰當年演出「無花和尚」角色紅極一時，關聰透露自己現在親手製作的干貝醬生意興隆，希望很快能有機會在全省便利店上架。

康雅嵐每次到安養院演出都忍不住落淚，因為她和媽媽的感情深厚，前幾年媽媽往生，康雅嵐只要一看到很像媽媽的長輩，就會勾起思念之情；有「小姚蘇蓉」之稱的劉明珠也經常參與公益演出。

(中時 )