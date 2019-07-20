中華演藝總工會理事長康凱、秘書長曹雨婷不畏酷暑，日前帶著港星關聰及藝人康雅嵐、劉明珠等連跑2家位於台南的安養中心愛心獻唱。
身高190公分的關聰，被安養院的老人們誤以為是籃球國手，康雅嵐和劉明珠使出渾身解數賣力又唱又跳，逗得老人們開心不已，康凱和曹雨婷發揮愛心和老人家們合唱、親手餵長者們吃飯，大家都發揮愛心，獻身公益。
康凱表示，演藝人員都很願意回饋社會，所以工會舉辦多次公益活動，他們非常樂意參與。曹雨婷長期關注社會老人議題，希望到安養院表達關懷之意；經常參加公益的關聰，常被老人們當成是籃球國手，等他一開口唱〈楚留香〉，就想起關聰當年演出「無花和尚」角色紅極一時，關聰透露自己現在親手製作的干貝醬生意興隆，希望很快能有機會在全省便利店上架。
康雅嵐每次到安養院演出都忍不住落淚，因為她和媽媽的感情深厚，前幾年媽媽往生，康雅嵐只要一看到很像媽媽的長輩，就會勾起思念之情；有「小姚蘇蓉」之稱的劉明珠也經常參與公益演出。
(中時 )
#康凱
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。