二十多位農企業董事長、總經理玩起團結共識遊戲，完全沒有大老闆架子。。(主辦單位提供)

邁向「好鄉村、富農民、強農業」，累積科技農企業經營管理、跨領域人才培訓班近千人次培訓經驗，臺灣大學與農委會、中衛發展中心今年首度舉辦「臺灣科技農企業領袖人才創新培訓班」，甄選25位農企業領袖人才，以創新培訓模式，強化經營者宏觀思維，帶動農業轉型升級與發展。

農委會科技處長王仕賢、臺大生農學院院長盧虎生、中衛中心董事長謝明達全力支持下，臺灣大學生物產業傳播暨發展學系、農推會邀請各領域大師傳授典範，以移動教室與行動學習，並建立數位影音案例，深化領導者應有的視野與自信。

盧虎生院長認為，大家共同的夢想是「強者聯手」、「大師引路」，希望創造臺灣農業王國的總裁榮耀。

臺大生傳系主任王俊豪透露，總裁課程為期3個月，上課時數90小時，有杰威爾音樂董事長楊峻榮、圓山飯店董事長林育生、臺灣家樂福總經理王俊超、亞馬遜總經理王定愷、臺北101董事長張學舜等大師跨域授課，輔以實務課程，給農業總裁們不同的思維。

科技農企業領袖班得到國內農企業熱情響應，率先參與報名，競爭相當激烈，最後錄取25位學員有八成以上是頂尖農企業董事長、總經理、執行長或總幹事，19日、20日先在臺大生農學院及農訓協會舉辦創新培訓班共識營，希望形成臺灣農業國家隊默契。

(中時電子報)