高雄市長韓國瑜今（20）日下午來到昨天暴雨地下室淹水的大樓勘災，他不滿外界對於淹水「只指責高雄市」的批評；也期盼中央比照去年「823」水災處理，加發受災戶新台幣2萬元補助。

高雄市昨天下午暴雨，韓國瑜在主持防災會議後，在昨晚出席一場餐飲職業工會餐會後就未再現身；上午的二級防災會議也由副市長李四川主持，遭外界質疑「神隱」近20小時。

下午市府新聞局通知媒體韓國瑜勘災行程。位於苓雅區至誠路的「裕藏富邑」大樓地下室因為昨天暴雨積水，截至下午仍在抽水，韓國瑜由副市長李四川、大樓主委廖煥章陪同到場勘災。

根據中央社報導，韓國瑜隨後受訪表示，過去這段時間「我沒有喘過一口氣」，高雄的水患會向專家李鴻源請教，希望徹底解決；雖然李鴻源說「要解決高雄市的水患要兩年時間」，但高雄不能等，市府已開始對易淹水點做改善，允諾要有效解決幾十年的水患。

韓國瑜話鋒一轉說，難道只有高雄下雨嗎？屏東、台南也下雨，不滿批評的聲音「為何只指責高雄」。他說，去年「823」淹水，中央補助高雄「室內淹水50公分以上」加發2萬元，併同高雄市府的補助1.5萬元，希望中央能比照去年，讓受災戶有3.5萬元補助，呼籲中央不要有偏差的態度。

對於媒體關切何以上午沒有出席防災會議，韓國瑜說明，今天是二級防災會議，依SOP由副市長主持，並由副市長勘災；下午也親自出席勘災行程，會要求市府團隊注意淹水災情，並做好防災準備。

至於昨晚餐會一事，韓也說，自己是以市長身份出席表達歡迎，前後只停留17分鐘，沒有吃香喝辣的享受，只喝了杯水。而勞工局今天也聲明「這是公務行程，而非飯局」。

(中時電子報)