伊朗伊斯蘭革命衛隊19日宣在荷姆茲海峽扣押一艘英國油輪，英國外交大臣韓特對此表示無法接受，將強硬回應。倫敦當局建議，英國船隻「暫時」避免行經荷姆茲海峽。

韓特20日在推特發文說：「直布羅陀合法扣押駛往敘利亞的油輪後，（伊朗）昨天在波斯灣舉動顯示出令人擔憂的跡象，伊朗可能選擇非法且破壞穩定行徑的危險道路。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊19日發表聲明說，這艘英國油輪被扣押的原因，是其在通過荷姆茲海峽時未遵守國際海事法規，油輪已被移交給伊朗的荷姆茲甘港口和海事組織，以進一步履行法律程序。

同一天，韓特對伊朗扣押英國油輪表示無法接受」。韓特說 ，英國政府已就油輪被扣押一事召開緊急內閣會議，呼籲伊朗方面確保相關船隻的航行自由 。

韓特在出席英國政府緊急委員會「眼鏡蛇會議」後向媒體表示，如果伊朗不迅速釋放懸掛英國國旗的油輪，將會有嚴重後果，但他淡化了採取軍事行動的可能性 ，暗示英國正在尋求「外交途徑」來解決緊張局勢。

伊朗法爾斯通訊社20日消息，19日被伊朗扣押的懸掛英國國旗的油輪「史丹納帝國」號目前已抵達伊朗南部阿巴斯港，所有23名船員將一直待在船上，直至相關調查結束。 另外，據被扣油輪的船東表示，23名船員分別來自印度、俄羅斯、菲律賓等國。

7月初，英國海外領地直布羅陀當局在英國海軍協助下扣押裝載伊朗原油的油輪「格蕾絲一號」，稱其違反歐盟制裁令、向敘利亞運送原油。伊朗方面否認這一指責，要求立即釋放被扣油輪，並警告英國不要玩「危險遊戲」。

就在伊朗採取扣押行動前的幾個小時，直布羅陀當局「最高法院」裁定延長扣押裝載伊朗原油的油輪「格蕾絲一號」。

(中時 )