公安公布兇手作案兇器-水果刀。(取自微博)

港星任達華今日出席大陸中山某活動，突遭一男子持刀猛刺，造成他腹部、右手手指受傷，緊急被送往醫院治療；而稍早中山市公安局更曝光案件最新進度，行兇的53歲陳姓男子，坦言故意傷害任達華，更被確診罹患妄想症。

據大陸中山市公安局曝光調查進度，經初步審查，陳嫌對持刀故意傷害任達華先生一事供認不諱，並經中山市第三人民醫院精神病學專家對他進行精神檢查和初步醫學診斷，確認陳嫌罹患偏執型精神分裂症，也就是俗稱的妄想症。

所幸任達華在緊急送醫治療後，手術相當成功，早前港媒也公布主治醫生受訪片段，透露任達華腹部有一點出血，傷口不是很大已縫好，至於手指方面則是一條小神經、血管受損，還需要動手術。目前任達華也搭上經紀公司安排好的醫療專車返回香港，方便家人探望照顧，預計今晚就能抵達。

而不少網友得知行刺任達華的兇手被確診為精神病患，也忍不住憤怒開譙，「這樣以後哪個都可以裝精神病殺人了」、「精神病？有沒有搞錯啊，幹嘛只追著任達華呢，沒有插其他人」、「每次都推給精神問題」。

(中時電子報)