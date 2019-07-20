中信兄弟今年再度與日本知名動漫七龍珠合作，舉行「神龍再現」主題日，派出小將廖乙忠掛帥先發，主投8局失5分拿下生涯首勝，而陣中「雙子星」詹子賢、陳子豪雙雙開轟助威，蘇緯達關鍵時刻敲出清壘安打，兄弟10比6戰勝統一獅，拿下2連勝。

中信兄弟今日穿上吸睛的「賽亞人傳統戰鬥服」球衣上陣，與統一獅展開打擊大戰，兄弟第2局先攻2分取得優勢，不過第3局就遭到獅隊追平，3局下王威晨、詹子賢、陳子豪安打得分，張志豪獲保送形成滿壘，蘇緯達擊出帶3分打點的清壘安打將比數超前至6比2領先。

獅隊先發投手施子謙僅投3局失6分後退場，由江辰晏接手，可惜還是止不住「賽亞人軍團」，第4局詹子賢敲出左外野3分炮再添加保險分；6局下半陳子豪也不甘示弱，敲出陽春彈錦上添花，比數擴大至10比4。

廖乙忠第8局續投，雖然被老將潘武雄敲出陽春炮，不過仍順利守城，今日主投8局用了高達120顆球，被敲8支安打失掉5分，另送出8次三振。雖遭到林祐樂及潘武雄轟炸，不過表現自初登板以來漸入佳境，再加上兄弟打線超幫忙，雙子星開轟之外蘇緯達個人包辦4分打點，助廖乙忠拿下得來不易的生涯首勝。

而中信兄弟收下2連勝後，下半季6勝6敗勝率剛好5成，戰績位居第2，僅落後士氣長紅的富邦悍將2場勝差，統一獅目前則是以3.5場勝差墊底。

(中時電子報)