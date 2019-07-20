「貨出的去，錢進的來，大家發大財」，這句話不再只是口號，台東池上青農魏瑞廷憑藉著自己的力量，單打獨鬥，帶著自有品牌「池上禾穀坊米之谷」，闖進美國，讓全世界認識台灣好米。

青農運用創新思維，擺脫傳統農民只會種，不懂的銷售模式，透過科技與網路的行銷，讓自家好米，在國際間走紅。

繼先前銷售杜拜、阿曼及香港後，魏瑞廷觀察到，要讓台灣好米站穩國際，首先要瞭解市場需求及消費族群，因此他認為18億的穆斯林人口是市場為首要目標、其次是華人與老外市場，因此先後取得清真認證，接著再拿下，最難取得的美國FDA認可。

因此最近魏瑞廷所創立的自有品牌「池上禾穀坊-米之谷」，藉由區塊鏈科技語言取得消費者間的信任，再經由專為特殊信仰族群把關的清真認證，加上美國最具公信力的FDA認可後，順利取得輸出美國的訂單，

魏瑞廷表示，第1批自有品牌「池上禾穀坊米之谷」，將試銷美國加州人口第3多的城市，洛杉磯東南方橘郡聖塔安納市，主攻華人、穆斯林及老外社區，除了讓當地華人也能買到台灣高品質的米外，也期待透過此次的輸出讓更多外國人認識台灣好米。

魏瑞廷強調，首批有試銷性質，出貨量不到1貨櫃，但以小農品牌打進國際市場則是台灣稻米史上第1位，其意義非凡，也讓近期政府鼓勵青農返鄉從農，樹立成功典範，讓農業成為一個能賺錢的行業，也期待更多青農加入行列，一起將台灣農業推向國際。

(中時 )