日團「三代目 J SOUL BROTHERS from 放浪一族」主唱之一登坂廣臣，20、21日連兩夜首度來台開唱，也是放浪一族首辦海外個唱，兩日共6千名歌迷齊聚台北南港展覽館。他以中文問候「大家開心嗎？謝謝你們來！」

歌迷愛稱「三代目」（意即第三代）的該團源頭「J soul brothers」，即為林志玲老公AKIRA所屬「放浪兄弟」（EXILE）前身，1999年組成至今第三代，登坂廣臣與今市隆二雙主唱互飆人氣。登坂廣臣前日抵台後抽空品嚐了前總統御廚餐廳，對台灣美食讚不絕口。

登坂廣臣嗓音渾厚、情感豐沛，隊友形容「氣質如月亮」。昨他賣力演出，台灣氣候讓他表演到第二曲時已滿頭爆汗，仍散發渾身魅力， 一段與女性舞者帥氣「壁咚」引全場瘋叫。

他為台粉「偏心」獻上新橋段外，也演唱夯片《名偵探柯南：紺青之拳》主題曲、翻唱中島美嘉名曲〈雪花〉等。〈R.Y.U.S.E.I. 流星〉一曲他帶領台下齊跳「流星舞」，嗨翻全場。

首創「離場等候會」

隊友ELLY以個人名義「CRAZYBOY」任嘉賓，合唱〈LION KING〉等新曲，大展好默契。台灣師弟團「MAGMA」也擔任伴舞、高超舞姿極吸睛。演出首創「離場等候會」，3百VIP歌迷目送登坂廣臣離場。21日在同場地演出第二場。

(中時 )