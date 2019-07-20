前行政院長張善政批評林飛帆月薪領9萬元，引來財經大老謝金河「談錢傷感情」之譏，他稱張善政年收至少2000萬元，卻拿林飛帆薪水來說嘴。對此，張善政回應，他的年收與2000萬元天差地遠，並說謝金河模糊焦點，他評論林飛帆陽春碩士拿月薪九萬，是質疑這對一般辛苦打拚的年輕人，示範意義是什麼？

張善政今在臉書上表示，說明清楚才是他的個性，也認為是非對錯自有公道。對於財經大老謝金河在FB說：「張前院長：談錢傷感情」，他有話要說，且要糾正謝金河的專業判斷。

謝金河估算張善政因為擔任幾個公司董事、獨董，一年收入至少2000萬元。他問說和林飛帆一個月，薪水九萬相比，哪一個比較不合理？張善政回擊，拿一個沒有工作經驗、能力未經驗證的陽春碩士林飛帆，和博士畢業已經38年的他相比，謝金河自己都不見得能回答吧？張善政要把「哪一個比較不合理」的判斷留給網友。

至於謝金河高估張善政年薪2000萬元，張善政指出，謝金河的專業判斷有多處誤謬之處。1.在台哥大擔任董事(不是獨董)，沒有接受薪資。換句話說，薪資數字是「零」。所以謝金河的估算天差地遠。2. 另外兩個公司，他用所有董事平均酬勞估算獨董酬勞，偏差也是很大。謝金河大概不了解公司董事會內部的酬勞結構。3. 他舉宏碁2008年業務黃金時期董事酬勞達6000萬元的例子，一點參考性也沒有。宏碁尖峰時期股價逾百元，現在呢？稍微查一下就知道差多少倍！張善政說，他無從判斷謝金河舉11年前尖峰時期的董事酬勞來做比較，到底用意為何？

張善政指出，謝金河模糊了焦點，他質疑林飛帆陽春碩士拿月薪九萬，重點在於這對一般辛苦打拚的年輕人，示範意義是什麼？

(中時電子報)