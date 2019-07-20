如同陳盈駿賽後所說，「我們無論是在運動能力、身材或經驗方面，完全不如對手菲律賓，輸得這麼慘也是理所當然！」所以就算20日新莊體育館擠進7千多名球迷觀戰，中華藍仍在瓊斯盃以74比97不敵菲律賓，無奈中止5連勝，菲律賓也告提前封王。

「菲律賓此役完勝了我們，」拿下19分、6籃板及6助攻的陳盈駿說，「我們的進攻路線完全被對手摸透，導致戰術跑不出來，尤其是控制失誤方面沒有做好，接下來我們只想趕緊忘掉這場比賽，準備迎接明天遭遇韓國的重要戰役。」

只是陳盈駿不禁感嘆，今晚這場比賽的感覺，跟他以前在美國打球很像，「特別是菲律賓的壓迫防守做得很好，儘管在中場時間，帕克要求我們必須趕緊降低失誤次數，沒想到第3節一開始就失誤連連，我們確實沒把攻守節奏做好。」

中華藍外籍教頭帕克表示，身為數據表的忠實愛好者，今晚光在失誤方面，中華藍多達21次，菲律賓才10次，另在抄截方面，中華藍僅6次，菲律賓14次，再次證明贏球最大因素仍在防守，「進攻不順與失誤過多問題算到我身上！」

黃金世代球星齊聚場邊觀戰中菲大戰。(瓊斯盃提供)

「我想整場比賽，只有第4節表現跟過去連勝時期差不多，不過我相信明天將是完全不同的比賽，要跟韓國交手，我們必須挺身而出面對，全力追求比賽勝利。」帕克表示，至於洋將佛羅維斯的表現，帕克賽後說法幾乎宣告他已淘汰出局。

「佛羅維斯的表現還需好好評估，畢竟他屬於來台測試的歸化洋將，但目前我們還在努力找尋其他人選，也有一些口袋名單了，我相信遲早可以找到真正適合中華隊的歸化洋將。」帕克說，中華隊下次國際賽將是明年2月的亞洲盃資格賽。

20日場邊也來了林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及呂政儒等「黃金世代」球星，親自到場替小老弟加油打氣，只是過往他們都在場上拚戰，如今卻變坐在場邊跟家人、球迷一起看球，想必內心勢必相當感概，但這就是世代交替的過程。

(中時電子報)