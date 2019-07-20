高雄昨一場暴雨後，苓雅區一棟大樓地下室仍在積水，韓國瑜今天下午4時30分來到該大樓勘災時，第一個動作居然是用雙手捧積水來聞，引來網友熱議為何要這麼做？韓國瑜回說，因他擔心有沒有油，或是化學物質等危險的東西在水裡。

韓國瑜今天到積水的「裕藏富邑」大廈地下室勘災，他捧水起來聞的動作，一度讓在場的人不解，不知他是在喝還是在聞。

韓國瑜對此回應說，他並沒有喝，只是用鼻子聞，因他擔心水中有沒有油，或是化學物質等較危險的東西，如果水看起來比較清，他就會比較安心，因此他到每一個地方都會去聞水。

去年8月高雄淹大水，韓國瑜也曾做出聞積水的動作。「高雄選韓國瑜News」粉專就曾分享一支影片，當時還在拚市長選戰的韓國瑜，到大社區三民路與大新路口慰問災民，他看到水面浮著油光，便突然蹲下來用雙手捧起積水就近聞看看。該粉專解釋說，因為大社是工業區，積水聞起來如果有化學的油漬味，就要注意地下是否有管線滲漏。

(中時電子報)