喜樂島組黨 民進黨：一起做總統有力後盾 22:032019/07/20 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 喜樂島聯盟今宣布成立政黨，民進黨發言人李晏榕表示，期盼所有關心台灣主權的伙伴們，「一起作總統最有力的後盾」。 喜樂島宣布將推出10立委候選人，讓民進黨立委選情雪上加霜；李晏榕指出，面對中共對台灣步步進逼的滲透與分化，支持台灣民主自由的陣營必須團結再團結，才能確保台灣的生活方式不受挑戰。 李晏榕說，3年多來，蔡總統堅定維護台灣主權，同時穩健地推動台灣社會各項改革工作。「我們非常期盼所有關心台灣主權的朋友、伙伴們一起作總統最有力的後盾」。 (中時 ) #喜樂島 #組黨 #民進黨 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨若整合成功 民進黨有場硬仗要打 04:102019/07/16 政治要聞 綠營分析 吸收林可裂解時力 04:102019/07/16 政治要聞 韓韌性強！他稱綠恐遇國民黨史上真正會選舉的人 07:592019/07/16 政治 民進黨藉林飛帆吸青年票？牛煦庭：沒討太大便宜 00:012019/07/17 政治 周錫瑋嗆羅文嘉 沒誠信 04:102019/07/17 政治要聞 錦衣衛羅文嘉 04:102019/07/17 時論廣場 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 11:002019/07/17 政治 從重用林飛帆看民進黨騙局 04:092019/07/18 論壇廣場 揭穿綠假愛台 他建議韓用這招 11:002019/07/18 政治 2020國民黨主打愛中華民國 揭穿民進黨假愛台 04:102019/07/19 政治要聞 政治熱門新聞 直升機盤旋2分鐘 林佳新：韓國瑜是敵國嗎？ - 政治 郭台銘會參戰2020？名嘴爆郭在等這兩件事 - 政治 徐國勇批韓防災懈怠 李四川怒反擊 - 政治 蘇貞昌酸韓被嗆 良心被選舉吃了 - 政治 高雄淹水 王浩宇竟幫韓國瑜說話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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