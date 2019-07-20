喜樂島聯盟今宣布成立政黨，民進黨發言人李晏榕表示，期盼所有關心台灣主權的伙伴們，「一起作總統最有力的後盾」。

喜樂島宣布將推出10立委候選人，讓民進黨立委選情雪上加霜；李晏榕指出，面對中共對台灣步步進逼的滲透與分化，支持台灣民主自由的陣營必須團結再團結，才能確保台灣的生活方式不受挑戰。

李晏榕說，3年多來，蔡總統堅定維護台灣主權，同時穩健地推動台灣社會各項改革工作。「我們非常期盼所有關心台灣主權的朋友、伙伴們一起作總統最有力的後盾」。

(中時 )