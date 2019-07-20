「週末劇女王」韓智慧新戲、MBC週末特別企劃劇《黃金庭院》，日前該劇在韓舉辦戲劇發佈會，韓智慧害羞表示，對於自己這個「週末劇女王」的稱號「覺得不敢當」，但「還是會稍微期待一下，希望能達到收視率20％！」

男主角李尚禹則是在劇中首度挑戰男扮女裝，他直呼超不方便：「一整天穿女生的內衣，很悶！脫掉之後感覺到自由跟解放，實在是太爽了！」

韓智慧婚後睽違一年回歸電視劇，被問及為何選擇《黃金庭院》作為回歸作品，韓智慧表示：「之前都飾演比較壓抑的角色，這次這個角色更歡樂、對情感表達非常真實，演這個角色就像穿自己的衣服一樣自在。」

韓智慧跟李尚禹兩人二度合作，李尚禹說：「這是我第一次跟一個女演員合作兩次。我很慢熟，與人相處需要時間，但因為是第二次合作，有了之前的累積，一開始很多要吵架、對彼此不恭敬地戲份都能順利拍攝。」他還表示，之前已經合作50集，這次30集，希望之後能再合作個20集，湊個「百集好合」，逗得韓智慧哈哈大笑。《黃金庭院》KKTV預計於21日起上架，每週日中午12點更新。

(中時 )