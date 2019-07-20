現場照片。(讀者提供)

北市消防局20日晚9時51分獲報，中山北路4段的福正宮發生火警，消防局出動9輛消防車、1輛救護車及29人前往搶救。

據悉，現場為1層樓鐵皮建築，到達時已全面燃燒，火勢於22:28撲滅，屋內救出2名民眾，80歲婦人生命徵象穩定送新光醫院，另一名女性（約40），救出時無呼吸心跳，送往馬偕醫院急救。

(中時 )