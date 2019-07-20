北市士林福正宮火警 火勢已撲滅 22:262019/07/20 中時 湯萱樂 、中時、 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市士林宮廟晚間傳出火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場照片。(讀者提供) 北市消防局20日晚9時51分獲報，中山北路4段的福正宮發生火警，消防局出動9輛消防車、1輛救護車及29人前往搶救。 據悉，現場為1層樓鐵皮建築，到達時已全面燃燒，火勢於22:28撲滅，屋內救出2名民眾，80歲婦人生命徵象穩定送新光醫院，另一名女性（約40），救出時無呼吸心跳，送往馬偕醫院急救。 (中時 ) #消防局 #火警 #北市 #消防車 #救護車 也許您會感興趣 推薦閱讀 大里民宅火警 3住戶輕傷送醫 08:502019/07/16 社會 新北消防「繩」救援 攀簷走壁展神技 11:242019/07/16 社會 丹娜絲輕颱生成 侯友宜北歐行喊卡周四返台 16:262019/07/16 政治 侯友宜縮短訪歐行程 明晨返台 04:102019/07/17 地方新聞 台62甲3輛貨櫃車連環追撞 駕駛受困 13:102019/07/17 社會 自小客摔落咖啡公路邊坡 4男1女輕傷 10:372019/07/18 社會 雨後大肚溪水暴漲 2釣客受困獲救 23:202019/07/19 社會 觀自在慈善會 捐贈救護車做公益 15:452019/07/20 生活 龜山連棟式鐵皮屋大火 消防員急救災 16:052019/07/20 社會 基隆公寓火警 5人獲救疑嗆傷 20:552019/07/20 社會 社會熱門新聞 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 北市士林福正宮火警 消防局搶救中 - 社會 - 中時 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 嘉義牧場工人 不慎掉落牧草粉碎車被絞成肉醬慘死 - 社會 - 中時 2線3星警官偷腥 人妻羞認「2小時3發」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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