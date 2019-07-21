行走天涯的背包客在美景內泡咖啡或許是件愜意之事，不過可要事前做好功課選好地點！義大利威尼斯當局表示，兩名德國遊客在著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）台階上泡咖啡，遭警方開罰950歐元（約新台幣3萬3000元），並驅逐出威尼斯。

法新社報導，來自德國柏林、年齡分別為32歲和35歲的兩名背包客，在世界著名地標恣意拿出便攜式咖啡機，遭到路人報警舉發。警方根據剛通過的新法，對兩名遊客重罰950歐元，並要求他們離開威尼斯。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）表示，我行我素的無禮人士必須了解，應該要尊重威尼斯，並即刻通知遭逐人士的原籍國，並將其身分傳給他們的大使館和領事館。

威尼斯5月通過新法，針對這座潟湖城市的市容、清潔和安全進行規範。僅有5萬5000人口的威尼斯，每年卻湧入約3000萬名遊客，日益感受到大眾旅遊帶來的負面影響。這項新法禁止遊客在特定地區野餐、禁止在噴泉中洗澡，也不得在公共場合赤裸上身，違者將面臨高額罰款。

(中時電子報)