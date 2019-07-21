尋找對方感興趣的話題、分享自己的近況，都能避免對話流於公式化。(圖片來源/pixabay)

聊天聊得好，可能聊出後續的訂單和業績。(圖片來源/pixabay)

成功得來不易，除了天分加努力，「聊天」也是極重要的一環。如果你每次寒暄都辭窮，請看看他們怎麼「開口成金」。一句「你好」或「吃飯了沒？」雖然客氣有禮，但很殘酷，商業場合上，實質效益恐怕不大。問的人無心，答的人也不見得認真回應，雙方達成的溝通幾乎是零，更難以啟動後續對話。

哈佛商學院（Harvard Business School）分析300多則網路對話，認為能提出一連串問題的人，遠比只問聲「你好嗎？」更討人喜歡。

單純的你好、或只聚焦工作的話題，難以加深別人對你的印象，要聊天聊出效益甚至訂單或業績，不妨參考以下5種方法：

1. A.C.T.開場白，別再瞎聊「天氣真好」

A指真誠（Authenticity）、C指連結（Connection）、T指滋味或評斷（Taste）， 也就是讓人知道你是什麼樣的人。一個好的對話開場白，最好結合以上3個元素，只說「你好嗎」、「請多指教」不僅生硬，也將對話堵進死角、無以為繼。

不妨在打招呼之後，接著問問「平常休閒都做什麼」、或「你最近看電影了嗎，有沒有推薦的呢」，順勢打開對話空間。

很多人會拿天氣、塞車等瑣事來破冰，很可惜這些都是陳腔濫調，找個雙方都感興趣的主題，肯定比雞毛蒜皮的事更有意義。

2. 問「故事」，而不是問「答案」

單純的是非題、簡答題，只會讓對方的答案過於侷限而無法啟動對話，例如「週末過得怎樣」，答案可能只有「還不錯」、「還OK」。但是如果你改問「週末哪一件事最有趣」或「下週末有什麼計劃」，對方可能滔滔不絕，他答得開心，你或許也能從中獲得靈感或啟發。

3. 觀察環境，找出對方的「驚喜點」

來該怎麼找話題？其實最快、最簡單的方式是從四周找靈感、可能是牆上的一幅畫、或桌上的一張照片。像是拜訪別人家或辦公室，擺設與收藏都是能投其所好的好話題，直接切入對方最有興趣的主題，接下來的對話就能順利進展。

在這個過程中，你很可能會發現對方出人意料的嗜好，可做為後續談話的素材，例如平常一板一眼的律師，假日竟然是搖滾樂團成員。

知名獵頭公司Korn Ferry 執行長伯爾尼松（Gary Burnison）有句名言：開口之前，先睜開你的眼。

4. 分享自己的近況，語調、表情、眼神助攻

對話要一來一往，當然不能只丟出問題，真誠地說說自己的近況，能迅速拉近彼此距離。例如最近新收養了小狗、剛開始上瑜伽課、小孩剛換牙、買了毛線想打毛衣等等。

要注意對話的重點不只在於說了什麼，包括談話的語調、臉部表情，以及眼神都會傳達出你是否真誠。說話一定要直視對方眼睛，即使經由電話溝通，帶著笑說話也能讓對方透過聲音感受溫暖。

5. 勿強加個人觀點，同時隨機應變

聊天最忌諱演變成企圖說服對方，尤其是剛見面的新朋友。為了避免走入這樣的死胡同，最好閃開過於敏感的話題，例如政治和宗教。

曾任美國國家廣播電台特派員的赫莉（Celeste Headlee），在TED發表過十分受歡迎的演說，大談「超成功對話術」。她總結過去採訪心得，強調有時候準備了滿滿的問題，受訪者卻完全不按預期方向走，這時候最好「順其自然、隨機應變」，直接捨棄擬好的問題也無妨，畢竟用心聆聽對方，才是對話重點。

不論是強加觀點、或堅持只說自己想說的，都恐怕淪於自說自話甚至掉書袋，成功的對話應該讓彼此都輕鬆自在，也為後續聯繫創造空間。

資料來源：CNBC、Harvard Business Review、Business Insider

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(中時電子報)