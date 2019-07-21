以後記得先敲門，一名女大生因為有東西要拿直接開門進爸媽房間，卻剛好目擊正在「忙」的爸媽，當下只能裝作沒看到趕快拿好東西關上門尷尬的離開。

女大生在《dcard》分享一則尷尬的經驗。她表示，自己暑假都跟我爸媽睡（睡他們房間的小和式區），前幾天大概晚上11點時，想去爸媽房間的小和室拿耳機，當時就直接開門進去了。進去後，爸媽房間燈光跟平常一樣，一盞橘夜燈，不過媽媽睡的位置是空的？正覺得奇怪就看到媽媽「跪趴在床上我爸那邊上上下下」。原PO心裡，當下就是一個「X」 ，她說，「但我已經開門了，只能裝沒事趕快拿完出來」不過她還是看到「我媽立刻用宇宙光速彈開坐好」、爸爸說一句「靠！」。原PO愧疚的說「不知道我爸是不是直接軟掉」反正我是嚇到要軟腳了了了...

當時尷尬的原PO，立馬衝下樓看劇裝沒事，拖到3點才敢再進爸媽房間睡覺，她表示，進房間前還在門外聽了10分鐘，確定兩個人都打呼才敢進去。網友覺得爸媽這年紀還如此恩愛是好事，「覺得不錯啊，老夫妻這樣有活力」，也有網友有類似經驗留言說「哈哈哈我也遇過，現在想起來蠻好笑的放寬心啦」

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(中時電子報)