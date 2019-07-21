就在火箭「大鬍子」哈登宣告不打今年8月底男籃世界盃的隔一天，他的隊友艾瑞克戈登也在21日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，不會參加8月6到10日在拉斯維加斯舉行的美國男籃訓練營，也不代表美國隊參加世界盃，拓荒者後衛麥科倫也告退出。

曾獲2017年年度第六人的艾瑞克戈登，上季場均16.2分、2.2籃板及1.9助攻，如今宣告退出美國男籃的理由並未曝光，或許看到哈登聽從新隊友韋斯布魯克「暗示」別打美國男籃，戈登才敢趕緊宣告自己也不打，一同備戰新球季。

隨著哈登、戈登、麥科倫與安東尼戴維斯宣布退出，美國男籃名單剩下16人，分別是巴恩斯、畢爾、德拉蒙、托必亞斯哈里斯、利拉德、洛夫、羅瑞、米德頓、透納、肯巴沃克、庫茲馬、布魯克羅培茲、米爾沙普、米契爾、塔圖與塔克。

今年男籃世界盃將於8月31日到9月15日在中國舉行，美國隊被分在上海舉行的E組，分別在9月1日出戰捷克、9月3日對上土耳其、9月5日遭遇日本，只是隨著越來越多人宣告退出，美國隊能否強勢完成3連霸備受外界質疑。

(中時電子報)