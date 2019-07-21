反獨促統高峰論壇20日在台北召開。中華統一促進黨總裁張安樂表示，綜合目前的國際和兩岸局勢，在一國兩制的架構下談和平統一是台灣唯一而且對台灣最有利的出路。

張安樂總裁在昨天召開的論壇開幕式時表示，中華民國已經被民進黨借殼上市了，恰恰是大陸保衛著中華民國國號在台灣延續，否則民進黨早就改了。他認為愛台灣就要對台灣的未來和下一代負責。在所有可能的模式中，一國兩制對內維持現有體制，對外可以擴展國際空間，人民更可以享受統一後實在的好處。而執政黨的台獨路線，只會帶來戰爭，走向毀滅。

高峰論壇邀請了來自世界五大洲的人士對兩岸關系進行研討和交流。張安樂表示，相信台灣很多人對中華民國國旗有感情，他也一樣，因為這是推翻滿清，贏得抗戰勝利讓中國擠身與世界列強平起平坐的行列。因此，就像香港可以使用紫荊旗，台灣在統一後應當也可以使用這面對中國做出貢獻，大部分台灣民眾對其有感情的旗幟。他說話時一時哽咽，明顯可以感到他對這面旗幟的感情和不舍。

大會並邀請了來自海內外學者，專家發言，匯聚了士農工商的聲音。尤其是多名來自台灣各地基層人士的發言，顯示他們對民進黨將台灣帶入險境，經濟蕭條的不滿。

張安樂同時對藍營不統不獨也斥為鴕鳥心態，不負責任。他認為當前兩岸關系嚴峻，大陸不會讓兩岸分裂的局面無限期拖延下去。民進黨的獨帶來戰爭，但藍營的不統卻逃避準備統一談判，久拖不決，台灣原本擁有的籌碼漸失，最後只剩下無條件投降最不利的一條路。

張安樂因此強調，為了確保台灣能享有永久和平，安定，繁榮，下一代能過有尊嚴的生活，應該趁大陸還對台灣釋出最大善意的時候，和大陸在一國兩制的架構下坐下來協商，共同制定一部統一後規範兩岸關系的憲法。

高峰論壇並決議，將在往後每年擇期舉辦，薪火相傳。為台灣民眾的福祉和中華民族的統一和振興群策群力。

(中時 )