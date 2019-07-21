王夢麟女兒與洋女婿古裝登場。(取自陳美鳳臉書)

陳美鳳不老美顏令人羨慕。(取自陳美鳳臉書)

80年代「民歌王子」王夢麟昨晚開心嫁女兒，現場星光雲集，包括張菲、黃仲崑、趙樹海等好友都熱情出席，其中有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳也在臉書分享與新郎新娘合照，向王夢麟獻上祝福：「沾沾喜氣～恭喜王夢麟嫁女兒。」

63歲陳美鳳堪稱台灣演藝圈最強美魔女，平常靠著瑜珈等運動維持好身材，昨晚受邀出席王夢麟嫁女喜宴，削肩上衣加上牛仔褲的打扮，既簡單又不是優雅，輕鬆擄獲眾人目光，粉絲們也忍不住留言讚嘆「身材一級棒，美噹噹」、「黑貓姐穿的就是時尚」、「真辣，美女」。

(中時電子報)