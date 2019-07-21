王夢麟漂亮女兒爆乳出嫁 身邊「超正熟女」好吸睛 00:232019/07/21 中時電子報 吳玫穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳美鳳喜曬與王夢麟女兒合照，被讚打扮超年輕。(取自陳美鳳臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王夢麟女兒與洋女婿古裝登場。(取自陳美鳳臉書) 陳美鳳不老美顏令人羨慕。(取自陳美鳳臉書) 80年代「民歌王子」王夢麟昨晚開心嫁女兒，現場星光雲集，包括張菲、黃仲崑、趙樹海等好友都熱情出席，其中有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳也在臉書分享與新郎新娘合照，向王夢麟獻上祝福：「沾沾喜氣～恭喜王夢麟嫁女兒。」 63歲陳美鳳堪稱台灣演藝圈最強美魔女，平常靠著瑜珈等運動維持好身材，昨晚受邀出席王夢麟嫁女喜宴，削肩上衣加上牛仔褲的打扮，既簡單又不是優雅，輕鬆擄獲眾人目光，粉絲們也忍不住留言讚嘆「身材一級棒，美噹噹」、「黑貓姐穿的就是時尚」、「真辣，美女」。 (中時電子報) #王夢麟女兒 #王夢麟嫁女 #陳美鳳 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／高山峰兒海裡探險 驚見黑色條狀物 05:342019/07/17 娛樂 JR女兒下個月出生 教育由嚴母出馬 18:562019/07/17 娛樂 「爆乳玉兔」變最美殺手 曝選男友條件最愛他這點 18:122019/07/18 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲沒懷孕？又一近照曝光 寬鬆黑衣遮不住粗腰 - 娛樂 任達華遭捅現況曝光 兇手確診是精神病患…網罵翻！ - 娛樂 傳任達華被砍籌醫藥費「不夠錢手術」竟是無良詐騙 - 娛樂 王夢麟漂亮女兒爆乳出嫁 身邊「超正熟女」好吸睛 - 新聞 《延禧》秦嵐美顏崩壞？一張零修圖照讓粉絲氣炸 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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