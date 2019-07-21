好市多進駐台灣後，成為民眾們最喜歡光顧的批發賣場，裡面更時常祭出讓人忍不住失心瘋的優惠，但也時常引起爭議。一名女網友在好市多看到一款日本紅色書包，定價竟然高達7999元，忍不住PO網詢問為何如此之貴，網友一看就懂了，直說這價格超划算。

女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發問，表示自己在好市多看到了日本學童書包2020款，拿起來一看，售價竟然高達7999，直呼日本小孩上個學書包都這麼貴？還是因為日本進口關係？在台灣買這個有辦法用6年嗎？

不少網友一看就懂，直說這個價格已經很便宜了，以前好市多還沒引進時，一個要價一萬多台幣，「日本書包正常，去Google就知道了」、「日本書包功能超多」、「防災防水又堅固」、「我給孩子用了七年，還跟新的一樣」，不過也有網友表示：「台灣學童不適合，課本尺寸不一樣」、「其實不建議買，功能很多但平常用不到」、「背這書包會被當有錢人綁架...」。

事實上日本小學書包動輒5至15萬日幣，但主打六年間絕不會用壞，還兼具防災、防撞、防水功能，且使用反光材料，讓來往車輛更容易注意到，甚至在落水時，還能當作浮板自救，日本政府也推出政策，家長購買學童書包時，還可以免費加裝GPS定位，保證父母找得到孩子。

(中時電子報)