藍綠確定總統候選人，台北市長柯文哲仍未鬆口是否出戰。柯到底會不會出戰2020？名嘴黎建南神回：柯P想選，但他也怕輸。

黎建南指出，國民黨總統初選民調很有意思，舉2015年洪秀柱為例，當年她的黨內民調比韓還多2%，可是50天之後，她變成百分之10幾，蔡英文則有40幾，輸了將近30%。所以有人說看看50天之後，韓國瑜會是怎樣的情形。如今郭出國沉澱，王金平則在全國趴趴走維持熱度，所以真正精采會出現在未來的50天。

那郭柯有可能配嗎？黎建南用打油詩回說：「選戰號角已吹起，主角不只藍和綠，還有變數是柯P ，如何變化費猜疑。」

民進黨立委郭正亮在《寰宇全視界》分析說，柯P很想選，可是不想掉到第3，他罵藍罵綠就是要看民調會不會上升一點。他也認為柯在跟郭台銘拋媚眼，因柯曾公開講：「你若真的很想選，我就支持你，不過要能夠贏。」所以郭應不會立刻做出決定，會先觀望50天，看柯的民調有沒有辦法到第2。

(中時電子報)