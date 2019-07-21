中美貿易戰打得火熱，讓華為也成箭靶，不過中國大陸電巨頭華為高層，華為已在全球獲得50多個5G商用合約，其中歐洲就多達28個。

華為公司董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳表示，華為已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；今年前5個月華為已在全球銷售1億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。美國把華為加入「實體清單」以來，可以看到歐洲客戶是支持華為的，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲，客戶給華為的訂單就是給華為的信任選票。

陳黎芳還介紹了外界關注度較高的鴻蒙操作系統的情況。她說鴻蒙操作系統其實已經（開發）很多年了。它不是為手機操作系統設計的，是用於工業系統，主要特點就是時延非常低，毫秒級到亞毫秒級。第二個特點是極安全，非常的安全，

關於華為的研發情況，陳黎芳說，華為很早就確定將收入的10%以上用於研發。 2018年華為投入研發的資金高達150億美元，佔收入的15%；未來5年的研發投入將超過1000億美元。

(中時電子報)