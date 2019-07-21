紐西蘭一名男子因為不滿一個中國大陸家庭開車亂來，不遵守交通規則，害他的車子被刮花，上前理論不成開，一氣之下便撞飛對方的車輛導致車內一名孩童重傷。

去年奧克蘭的男子米爾恩（Fraser Milne）開車，路上一個中國大陸家庭開車載著10歲、12歲的孩子，正碰上米爾恩駕駛的車輛準備上坡，兩車相遇。沒想到對方不遵守交通規則，車輛超越中線，闖入他的車道，情急之下他轉彎，結果撞上柵欄，車子出現刮痕。事後，米爾恩開車追上中國人家庭的車輛，要他們賠償，但卻被拒絕。

米爾恩生氣大罵，中國人、亞洲人正在「佔領紐西蘭」，更嗆他們是因為是「非法居留」擔心被遣返回中國大陸。

中國大陸家庭只好見狀驅車逃離，米爾恩也開車在後面追趕，最後便蓄意撞擊，導致中國人家庭的車輛在空中翻轉，兩名孩童拋出車外，其中1人頭骨骨折。他還繼續大喊：「滾下來，我要撞死你們！」。還好當地居民伸出援手緊急將孩子送醫急救。

男童的父親在事件發生後怒斥：「紐西蘭是一個如此美麗的國家，但像米爾恩這樣的人比持槍的美國人更糟糕」。最後男子被捕後對警方發表種族主義言論，揚言只要是亞洲人就想攻擊依危險駕駛、企圖傷人罪，判處米爾恩2年6個月的刑期、出獄後取消駕駛資格1年。

(中時電子報)