因為北捷開通，淡水成為北台灣人假日遊玩好去處，然大多數人來淡水多是逛老街、賞紅毛城、看夕陽！其實在地淡水人玩得可不只這樣呢！其實淡水還有很多秘密景點！淡水沙崙拍攝到圍起來的「愛心石滬」，浪漫100％！夏天熱呼呼，乘船遊覽「藍色公路」看碧海藍天吹涼風添浪、手繪滬尾布包揮灑創意，賞碧海藍天也別忘了淨灘愛地球！由淡水區漁會辦和新北市漁業處合作推出的2019「滬尾漁業石時體驗」暑期活動已展開，邀請大小朋友見證不一樣的淡水之美！

淡水夕陽美景，讓旅人流連。

暑期滬尾漁村體驗活動展開囉！新北市政府農業局與淡水區漁會今年再度合作，結合石滬體驗、搭乘娛樂漁船、一系列DIY活動，總計4個梯次，每梯次開放80個名額，開放報名後，很快就額滿了，來看看今年的小旅行有什麼亮點吧！

搭乘淡水「藍色公路航程」，欣賞台北港美景。

●「藍色公路」品涼風、看漁民展演耙文蛤

搭乘淡水「藍色公路航程」，欣賞遼闊的台北港、淡水河岸景色，遙望紅毛城、淡水老街外，還能看到一座長型白色建築，原來這是預定今年9月開幕的「滬尾藝文休閒園區」，後方還有滬尾砲台等古蹟！悠遊淡水河，夏天裡的淡水河充滿神秘與浪漫，吹拂著涼風，乘風破浪，享受夏日獨有的河上風光。

親眼觀察淡水漁民展演耙文蛤作業。

乘船過程中，賞台北港、看美麗情人橋，也能親眼觀察淡水漁民展演耙文蛤作業，親眼目睹漁民利用舢舨船、簡易的耙具等以人力操作，重現淡水傳承百年的漁業文化。

來淡水吃海鮮！海陸原味應有盡有，鮮甜爽口好下飯。

來到淡水怎麼不吃尚鮮海產呢？由淡水漁會安排的小旅行連吃的也不簡單！選在漁人碼頭的區「魚藏海鮮宴會廣場」吃中餐，涼拌珊瑚芽、筍絲腿庫、酥炸鬼頭刀、蝦皮米糕、南瓜排骨、麻竹筍雞湯等，如宴席料理澎湃，海陸原味應有盡有，鮮甜爽口好下飯。

1950年代淡水為背景的動畫電影《阿雄與悉達多》，從動畫中瞭解淡水歷史。

●看動畫憶淡水、彩繪環保包飆創意

吃飽喝足後，來到「魚藏文化工場」認識淡水文化囉！今年特別邀請在地文史工作者－阿忠哥來講古，深入講解以1950年代淡水為背景的動畫電影《阿雄與悉達多》，體會60年前淡水的漁業與人文等風土民情。看動畫品歷史，阿忠哥還與小朋友玩起益智問答，為何紅毛城是一級古蹟、美味淡水魚丸怎麼做，原來背後都有故事呢！

DIY「舢舨船」！以三塊板子製成的小木船，上面還有「眼睛」呢！

緊接著來玩DIY囉！在淡水河畔，不時見到紅藍相間的小船，原來這是「舢舨船」！以三塊板子製成的小木船，上面還有「眼睛」，用來捕魚的舢舨船「魚眼」能往下看，象徵漁民能網住魚兒，有祈求大豐收的涵意。大小朋友按照步驟、編號來折「舢舨船」，讓美麗小船乘載我們的夢想前進。

獨一無二的彩繪環保包就完成了，將淡水之美「帶」著走！

告別校園後，你有多久沒上過「美術課」了呢？來淡水漁會發揮你的創意飆色彩吧！調色變變變，淡水夕陽西下、漁人碼頭情人橋，紅霞滿天，在渡船頭上聽民歌！獨一無二的彩繪環保包就完成了，將淡水之美「帶」著走！

淡水也有「心型石滬」近來成為熱門打卡景點。

●「心型石滬」添浪漫、淨灘賞夕陽愛環保

想到石滬，大都連想到澎湖的雙心石滬，其實淡水也有「心型石滬」，近來成為熱門打卡景點！導覽人員在活動中帶領民眾在觀滬平台先欣賞石滬，進入海灘後親身解說石滬的原理，搭配豐富的潮間帶生物，並結合淨灘，學習生態的多樣化與海洋保育的重要性。

大小朋友淨灘愛海洋、護地球。

在美麗海灘上，能看到船長是如何用石滬捕魚歷史，近些年來則使用「流刺網」和特殊工具，不同季節能看到的魚種也不一樣！在石滬等待漁獲，感受海洋的豐饒，大小朋友離開前隨手淨灘，為海洋環境盡一份力。

雖然四個梯次名額很快就報名完了，不過淡水交通便利，搭乘捷運再轉搭公車、或騎Youbike也能抵達漁人碼頭！緊接的就是七夕情人節、溫馨父親節，不妨相揪家人好友來趟淡水夏之旅，賞夕陽、逛老街，搭輕軌、品古蹟，為夏日增添美好回憶。

(中時電子報)