蔡英文總統參訪地球觀測實驗室（崔慈悌攝）

高雄豪大雨，引發氣象預報失準質疑，蔡英文總統當地時間20日在丹佛參訪美國地球觀測實驗室，主任李文兆透露，明年5月將在台灣推動劇烈降雨的天氣計畫，透過最先進儀器的觀測實驗，協助未來強降雨的預報。

蔡英文總統「自由民主永續之旅」20日上午在美國聯邦參議員賈德納及美國在台協會（AIT）主席莫健陪同下，前往參訪「美國國家大氣中心」（NCAR）及地球觀測實驗室，由NCAR主任約瑟及台籍科學家郭英華分別為蔡英文總統介紹美國國家大氣中心，以及台美氣象合作情形，並參觀福衛3號、福衛7號的展區。

蔡英文隨後也驅車前往「地球觀測實驗室」參訪，參觀由Ｃ-130軍機改裝的氣象觀測飛機，並前往G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚登機參訪。蔡英文對於機上的雷達設備，以及NCAR在台灣的運用非常感興趣，一一詢問相關用途。

蔡英文是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。她認為，台美雙方也合作進行許多氣象觀測實驗計畫，未來將可對全球的防災減災、氣候變遷、以及永續發展等議題，做出重要貢獻。

地球觀測實驗室主任李文兆表示，從1985年推動第一個台灣地區天氣計畫到現在，已陸續有多項合作，其中比較重要的幾項是梅雨期的降雨研究。

他說，明年在台灣將推動一個劇烈降雨的天氣計畫，單位雷達會放在新竹的南寮將近90天的時間，預計明年4月15日開始將雷達運到南寮，大約花一個月左右的時間組裝，從5月中旬展開觀測工作，預計執行到8月10日。

受到氣候變遷影響，台灣近年經常遇到超大的強降雨，卻難以提前預測，李文兆指出，這也為什麼要做一個科學實驗的目的，目前台灣對於強降雨的預報還是有它的侷限性，因此要把最先進的儀器帶回台灣去，希望能夠透過這個觀測實驗，對我們未來強降雨的預測有幫助。

台籍工程師蔡佩珊則表示，台灣目前用以載運雲雷達的觀測飛機，一次飛行時程只有4個小時，但目前較先進的一次飛行可以10個小時，未來台灣若在相關設備上可以升等，對天氣的觀測就可以更為精準。

(工商 )