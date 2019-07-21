韓國瑜在國民黨總統初選出線後，整合成為當務之急。韓郭如何整合？名嘴鄭麗文建議，韓國瑜要先去了解郭台銘為什麼要出來選總統的原因。

鄭麗文指出，有關藍軍整合，韓國瑜要去了解，郭台銘為什麼要出來選總統？郭跟傳統的政治人物不一樣，但政治圈的人習慣用政治圈的思考方式去思考郭，對郭而言，位置不是重點。郭台銘為何突然想選總統的原因，就是他非常愛中華民國，所以不是中國民國派的人，不可能去搭，像跟柯文哲搭，這是有困難的，因郭對中華民國認同非常強烈。還有郭也有很深的危機感，所以他才毅然決然拋下鴻海來參選總統。

鄭麗文強調，韓國瑜要跟郭談整合，就要抓住重點，讓郭台銘覺得非常能體會他的熱誠理想，郭想做的事情，韓都可以來做，或一起來做，郭若認為他的理想，韓也可以做得到，或許郭就會回去做他非政治圈的事情。所以整合不是韓國瑜打了幾通電話，重點是他了不解對方在想什麼，像是王金平的感受和想法，才是韓國瑜真正要知道的。

高嘉瑜也在政論節目《少康戰情室》點出，柯文哲最近批藍又打藍，就是為了創造自己的媒體和話題聲量，看有沒機會在9月18日之前有機會再戰，不過他現在有點縮手，因柯媽媽跟他說，他罵別人可能自己會忘記，但是別人會記20年。因此郭現在縮手了，可能過幾天又開始罵人。其實光是酸言酸語，或是攻擊別人的選戰手法，已經沒有辦法得到民眾的支持，還是必須要端出牛肉和政策，才能夠讓民眾真正願意給予支持。

(中時電子報)