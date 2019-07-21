定格農村美景！位於新北市三芝區的三和農村再生社區，即日起至108年8月27日下午5時止，攝影活動徵件開跑囉，最高獎金新台!經評審優勝前25件作品將於三芝三和社區農夫市集舉辦攝影展覽會中展出，愛好攝影人士均歡迎踴躍參加。

新北市農業局輔導三和社區提報整修「風芝門」及觀海平台等設施，深覺地方風貌，有待民眾共同參與發掘，故藉農村再生執行計畫來辦理攝影比賽；本次攝影活動題材為三和社區景觀、產業、建築、人物、生態等，不限定彩色、黑白作品，希望透過攝影活動呈現三和新風貌之美，邀請民眾前來三和社區真實體驗、感受三生步道的魅力風情及豐富人文。

三和社區理事長劉秀鳳表示，三和社區不僅有賞櫻勝地「三生步道」，農忙時節人力不足時，相互「換工」方式採收筊白筍，更是帶有農村裡頭濃濃的人情味。藉由此次的攝影活動，不僅讓攝影者認識三和社區，更能讓民眾透過攝影者的眼光，共同挖掘三和社區的美。攝影活動詳情請洽三和社區理事長劉秀鳳：0910-053-855

三芝三和社區是本局重要農村再生社區的輔導對象，在生活、生產、生態各部分，皆有亮眼的表現，相信藉此攝影活動將會讓民眾更深入了解三和，一窺社區居民的農村生活。

漂流木再利用-手做社區意象風芝門。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)