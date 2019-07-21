蔡英文總統當地時間20日在美國丹佛參觀美國國家大氣科學研究中心，蔡英文表示，颱風預測路徑每接近實際路徑一公里，就可以減少一億元台幣的經濟損失，她保證，未來4年，一定會繼續支持科學研究計畫，讓台美合作關係繼續維持下去。

蔡英文今天在臉書表示，洛磯山脈下，這裡有一個台灣人民不太知道的「秘密基地」。不過這裡研究的不是外星人，而是每天和我們息息相關的大氣科學研究。

她說，今天到美國國家大氣科學研究中心 參訪，看到很多台灣科學家在這個世界級的科學研究中心做出很多重要努力。地球觀測實驗室的李文兆主任，也為她介紹了可以精準收集氣象資料的觀測機，非常令人驚艷！

台美大氣合作的靈魂人物，郭英華主任從福衛三號開始就擔任計劃負責人，促成很多台美氣象科學研究合作，福衛三號大幅增進颱風路徑預測準確度，誤差範圍從400公里縮小到250公里，蔡英文表示，對於防災減災工作來說，是相當重要里程碑！

由於颱風預測路徑每接近實際路徑一公里，就可以減少一億元台幣的經濟損失。蔡英文表示，她向郭主任保證，未來4年，一定會繼續支持科學研究計畫，讓台美合作關係繼續維持下去。

她強調，洛磯山脈下的台美合作，不但是世界級的氣象研究，更證明面對極端氣侯跟全球氣侯變遷的挑戰，台灣ㄧ定可以為全球防災減災做出貢獻！文末標註「福衛七號4天前已經成功收集回傳高品質的氣象資料」。

(工商 )