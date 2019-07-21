國際冠軍盃亞洲區新加坡站第二日比賽，2018-19義大利聯賽冠軍尤文圖斯將跟英超勁旅托特納姆熱刺比賽(開賽時間：台灣時間星期日1930，設有單場+場中投注)。「老婦人」有克里斯安諾羅納度隨隊出征，實力勝過有多將缺陣的熱刺。至於利物浦在多名主力仍未報到的情況下，遇上西甲球隊塞維亞(開賽時間：台灣時間星期一0600，設有單場投注)，看來會延續球隊在俱樂部友誼賽的「大球」走勢。

不論國際冠軍盃還是俱樂部友誼賽，先要看球隊出征陣容。畢竟在夏天先後有世青盃、歐洲U21錦標賽、美洲國家盃和非洲國家盃等賽事舉行，為免球員征戰繁，各隊在季前的比賽，不會派出最佳陣容比賽。

阿根廷前鋒迪巴拉仍在休息。（達志影像）

以尤文圖斯為例，克里斯安諾羅納度領軍出戰、夏天重返尤文圖斯的門將布馮、新加盟荷蘭中堅德里赫特和外借期滿的阿根廷前前伊瓜恩都有前往新加坡。不過阿根廷前鋒迪巴拉、義大利新星莫伊茲金和哥倫比亞翼鋒瓜德拉多仍在休息，而威爾斯中場拉姆西、德國中場赫迪拉和巴西翼鋒科斯塔也留在義大利調整狀態，加上隊長契里尼因傷缺陣，尤文圖斯不算最強陣出擊。

C羅仍有隨隊。（達志影像）

然而熱刺同樣面對陣容不完整問題。防守中場戴爾和後衛戴維斯留在英國養傷，而一眾參加美洲國家盃和非洲國家盃的球員如奧瑞爾、桑切斯和萬亞馬休戰。另外，左後衛羅斯和荷蘭前鋒延森等，已被熱刺宣佈放棄求售。隨熱刺出征的，自然以射手肯恩、南韓球星孫興慜和新加盟的法國中場唐基恩東貝里阿爾瓦羅最矚目，但跟有C羅的尤文圖斯，實力仍有距離。

范迪克已在早前的比賽復出。（達志影像）

俱樂部友誼賽，英超利物浦將在美國跟西甲塞維亞對壘。紅軍門將艾利森和前線三劍俠薩拉、佛米諾和馬內休息，而中場凱塔和沙基里因傷未有前往美國。不過一眾主力如亞歷山大-阿諾德、范迪克、羅伯森和韓德森等，已在早前俱樂部友誼賽2：3負德甲多特蒙德的比賽復出，實力有增無減。

早前俱樂部友誼賽2：3負德甲多特蒙德。（達志影像）

塞維亞在2018-19西甲球季取得第六名，新球季將會由前西班牙國家隊和皇家馬德里主帥洛佩特吉執教。球隊夏天有多名新將加盟，較著名包括曾效力英超曼城的巴西中場費南多和曾效力紐卡素爾的荷蘭前鋒路克迪瓊等，而隊中名將如納瓦斯等也有隨隊出征。要留意是兩隊在之前俱樂部友誼賽全開出大球(中位數2.5)，利物浦3戰2勝1負全開出大球(中位數3.5)，而塞維亞2戰2勝也全開出大球(中位數2.5)，這場比賽進球大小2.5，可優先考慮。

(中時電子報)