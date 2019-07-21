@中國時報

內政部長徐國勇繼日前到高雄市警局聽取「查賄制暴」簡報，說「高雄是重中之重」引爭議後，昨在臉書又稱「韓市長此時最該關注高雄防救災」，質疑市長韓國瑜救災動作慢。對此高雄副市長李四川直斥「亂講」，並表示治水是他專業，非韓刻意缺席，而是重視治水工程專業，以解決問題為要。言下之意，希望外界給高雄市府空間，將治水交由專業處理，別再指指點點。

民視前董事長郭倍宏催生的「喜樂島聯盟」，昨正式成立政黨。原以為郭將擔任黨主席，不料選舉時郭沒登記，由基督教長老教會牧師羅仁貴當選黨主席，副主席為東華大學教授施正鋒。郭倍宏致詞強調，建國決心非常強烈，組黨理由是台灣人有權決定台灣前途。

蔡英文總統當地時間19日晚間出席美國丹佛僑宴表示，中國想要壓迫台灣接受「一國兩制」，總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住。

台北市長柯文哲連日來狂轟民進黨，他20日受訪時態度一度趨緩，自認這幾天講話太凶了，所以決定「不要再罵人了」；不過，對於2014年的競選幕僚姚立明在媒體上稱他對民進黨忘恩負義，柯仍忍不住大酸「2014年市長選舉如果民進黨打得贏，也不會讓我選！」

@旺報

名牌奢侈品在歷經前兩年自大陸市場退燒的考驗後，今年大有捲土重來之勢，不過，這次的消費年齡層明顯下探不少。日前彭博億萬富豪指數排行榜中，全球最大的奢侈品牌Louis Vuitton（LV）母公司LVMH集團董事長Bernard Arnault，擠下微軟創辦人比爾．蓋茲成為該榜中的第二富豪，而將Bernard Arnault送上該榜第二名席位的最大功臣，正是大陸消費力快速崛起的Z世代（以00後為主）。

近日，大陸房產訊息平台「貝殼找房」網發布95後買房資料，稱在一線城市中，有高達4成的大陸95後是以一次付清的方式「全款買房」，這個結果引發外界有關「95後真的這麼有錢？」的討論，有分析人士指出，相比近4成仍在租房的80後，95後全款買房其實正好凸顯了大陸不同年輕世代的經濟資源存在落差的社會現象。

炎炎夏日，「懶人經濟」大爆發，中國大陸一群三四線城市的年輕人，在夏天靠著啤酒、米線、投影儀等「肥宅新三寶」，引領著夏日消費市場，成為推動大陸經濟成長的強大動力。

1989年7月17日，美國空軍在懷特曼空軍基地舉行B-2戰略隱形轟炸機的首飛典禮，至今，美軍這款隱形戰略轟炸機將迎來新一代接班人，但在這麼長時間裡，B-2戰略轟炸機的強大性能在全球各國依然沒有找到同級別的競爭對手。

@工商時報

台股「超級財報」開跑！隨著半年報及季報接續出爐，股市反映業績題材，配合電子業邁入旺季，市場期待企業釋出營運利多，包括欣興、華通等13檔上半年及第二季營收表現亮眼股，法人買盤率先卡位，下半年明星股呼之欲出。

全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）接受CBNC訪問時指出，中美貿易紛爭遲遲不見解決，愈來愈多企業把供應鏈撤出中國。該媒體先前報導指出，包括蘋果、任天堂與戴爾等逾50家跨國企業正將生產線轉出，主要移向越南。

為搶攻暑假國內外出遊旺季商機，銀行紛紛推出暑期信用卡優惠，尤以消費者最愛的現金回饋部分最驚人，另還搭配旅行社、機票或訂房刷卡享優惠及點數回饋，祭出多元化的優惠方案，特別針對國人喜好的日韓兩地旅遊，還有專案優惠，熱烈搶佔暑期的旅遊商機。

汽、機車汰舊換新租稅優惠實施三年來，減徵貨物稅較原先預估減稅多出174億元、高出2.14倍，財政部對此現象相當重視，著手研議「稅式支出評估作業辦法」，最快8月上路。財政部官員指出，將強化公開評估報告與定期檢討，稅式支出5,000萬元以下政策，均需送財政部複評，各部會無法任意提減稅政策，侵蝕稅基。

(中時電子報)