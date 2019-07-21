洋基21日再戰洛磯，先發投手田中將大被打5分，但是洋基罕見地不靠任何全壘打就攻下11分，以11-5獲勝。在強大的炮火掩護下，田中取得第7勝，自責分率漲到4.00。洋基一壘手渥特(Luke Voit)臉頰挨一記觸身球，把臉都打歪了，不過他堅持撐完該局才退場。

洛磯桑薩提拉(Antonio Senzatela)被打得很慘，洋基第2局就狠狠打了一整輪，取得6比0領先。接替的抗癌鬥士貝提斯(Chad Bettis)第4局控球不穩，四壞球之後又觸身球擊中渥特，那球投得很歪，捕手都沒接住。洋基總教練波恩(Aaron Boone)急忙上前關切，渥特中彈後沒發脾氣也沒退場，默默走上一壘。

貝提斯接著被連續安打與暴投失分，洋基領先膨脹到9分，渥特回本壘之後才下場休息，他的嘴唇被打裂。總教練波恩說：「渥特看起來應該沒事的。」6局上輪到田中將大挨揍，包括艾瑞納多(Nolan Arenado)一發3分炮，洛磯打下5分，最後仍追不回來。洋基全場14安，在他們本季97場比賽，這只是第15次全壘打掛零，他們已經厲害到沒有開轟才是新聞了。

(中時電子報)